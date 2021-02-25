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Работа "эксперта" на Россию за деньги: подозреваемого арестовали на два месяца

Автор: Олег Черныш

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца так называемого "эксперта", который за деньги работал на российские СМИ. В материалах СБУ шла речь о Юрие Дудкине.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

"Эксперта" сотрудники СБУ задержали вчера, 24 февраля. Не уточняется, предусматривает ли арест возможность внесения залога.

Гражданина, который проживал в Киеве и регулярно включался в эфир российских каналов, подозревают по статьям 111 (государственная измена) и 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, по данным следствия, житель Киева по заданию российских кураторов создал сеть с несколькими веб-ресурсами и блогерами, которые получали деньги из России. Они распространяли материалы от кураторов от, в частности, "Первого канала" и агентства "News Front".

Также сам "эксперт" участвовал в прямых эфирах на российских запрещенных телеканалах. В ходе своих выступлений он способствовал разжиганию межнациональной вражды и получал за это деньги от заказчиков.

Сегодня сообщалось, что украинских провайдеров обязали ограничить доступ к более, чем 400 сайтов. Под ограничения попали украинские ресурсы и российские, такие как РБК и LiveJournal.

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