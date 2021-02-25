Суд в Украине арестовал более 400 сайтов: в чем причина и что будет дальше

Украинских провайдеров обязали ограничить доступ к более, чем 400 сайтов. Под ограничения попали украинские ресурсы и российские, такие как РБК и LiveJournal.

РБК-Украина разбиралось в ситуации и выясняло, правда ли украинцы больше не смогут пользоваться этими сайтами.

О чем идет речь

По сообщению Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, провайдеры должны ограничить доступ к более 400 сайтам. Соответствующее решение вынес Голосеевский районный суд Киева.

Согласно материалам дела, в их деятельности усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, - мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Под ограничения попали российские LiveJournal и РБК и ряд других, в том числе украинских ресурсов.

Удар по программистам?

Как отмечает основатель сервиса "Опендатабот" Алексей Иванкин, решение суда в нынешнем виде за противоправный контент блокирует весь домен, а не конкретную страницу.

"Из-за этого будет заблокирован сервис gist.github, где программисты делятся друг с другом кодом. Сложно сказать, что хуже - такой закон или такое его выполнение", - подчеркнул он.

В то же время вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров уже заявил, что не даст заблокировать GitHub Gist.

Решение суда обжалует полиция

Источник РБК-Украина в Национальной полиции сообщил, что решение Голосеевского райсуда будет обжаловано. По его словам, в правоохранительные органы обратились с заявлением о мошенничестве, и полиция согласно норм УПК зарегистрировала уголовное производство.

На суде заявитель попросил арестовать более чем 400 украинских и российских сайтов. Источник отмечает, что в судебном заседании не принимали участия ни представители полиции, ни прокуратуры.

"Полиция и прокуратура будут добиваться отмены этого решения суда в апелляционном порядке", - отметил собеседник.

"Некий гражданин" обиделся на сайты

Как рассказал РБК-Украина замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, некий гражданин посчитал, что на этих сайтах размещается порочащая его информация.

"Он подал заявление в суд, и судья Голосеевского райсуда Плахотнюк решил наложить арест на 426 сайтов, посчитав их "орудием преступления". Мы считаем это решение абсолютно беспредельным, незаконным, неправильным. Поэтому сейчас оно будет пересматриваться и изучаться следователем и прокурором", - добавил Геращенко.