Продуктовый бум: магазины не продают часть товаров из-за локдауна

Сегодня в Украине вступил в силу усиленный карантин, который будет действовать до конца 24 января. В этот период магазинам запрещается продавать часть своих товаров, поэтому они ввели ограничения, подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Чтобы не нарушать карантинные требования, украинские супермаркеты ограничили доступ покупателей к товарам, продажа которых запрещена правительственным постановлением о локдауне.

Купить можно только пищевые продукты, лекарства и медицинские изделия, средства гигиены и связи, ветпрепараты и корма для животных, семена и средства защиты растений, а также бытовую химию и печатную прессу.

Запретили разрешенное

В частности, супермаркеты "АТБ" и "Сильпо" заклеили лентой часть своих товаров. Например, покупатели не могут купить в магазине средства для ухода за одеждой и обувью, салфетки, посуду, стиральные порошки, и другие подобные товары. Стоит отметить, что в правительстве разрешают продажу бытовой химии, но в супермаркетах эти товары за лентой.

Фото: супермаркеты "Сильпо" и "АТБ" (РБК-Украина)

"Эпицентр" обошел ограничения

Строительный супермаркет "Эпицентр" снова нашел способ работать во время январского локдауна. Все товары, которые запрещено продавать постановлением Кабмина внутри супермаркета, магазин продает онлайн. Товары, которые разрешены, можно приобрести непосредственно в супермаркете.

Отметим, что строительным магазинам и супермаркетам работать во время усиленного карантина нельзя.

Фото: супермаркет "Эпицентр" (РБК-Украина)

Напомним, в Киеве могут ограничить работу метро во время усиленного карантина. Некоторые станции столичного метрополитена могут закрывать, чтобы не было скопления пассажиров.