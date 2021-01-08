Продуктовый бум: магазины не продают часть товаров из-за локдауна

Сегодня в Украине вступил в силу усиленный карантин, который будет действовать до конца 24 января. В этот период магазинам запрещается продавать часть своих товаров, поэтому они ввели ограничения, подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
Чтобы не нарушать карантинные требования, украинские супермаркеты ограничили доступ покупателей к товарам, продажа которых запрещена правительственным постановлением о локдауне.
Купить можно только пищевые продукты, лекарства и медицинские изделия, средства гигиены и связи, ветпрепараты и корма для животных, семена и средства защиты растений, а также бытовую химию и печатную прессу.
В частности, супермаркеты "АТБ" и "Сильпо" заклеили лентой часть своих товаров. Например, покупатели не могут купить в магазине средства для ухода за одеждой и обувью, салфетки, посуду, стиральные порошки, и другие подобные товары. Стоит отметить, что в правительстве разрешают продажу бытовой химии, но в супермаркетах эти товары за лентой.
Фото: супермаркеты "Сильпо" и "АТБ" (РБК-Украина)
Строительный супермаркет "Эпицентр" снова нашел способ работать во время январского локдауна. Все товары, которые запрещено продавать постановлением Кабмина внутри супермаркета, магазин продает онлайн. Товары, которые разрешены, можно приобрести непосредственно в супермаркете.
Отметим, что строительным магазинам и супермаркетам работать во время усиленного карантина нельзя.
Фото: супермаркет "Эпицентр" (РБК-Украина)
Напомним, в Киеве могут ограничить работу метро во время усиленного карантина. Некоторые станции столичного метрополитена могут закрывать, чтобы не было скопления пассажиров.