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Пробки и снегопад в Киеве: на каких улицах затруднено движение транспорта

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве образовались значительные пробки на правом берегу города. Погода ухудшилась, сейчас идет снег.

Об этом свидетельствуют данные карты Google Maps.

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Затруднено движение транспорта на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улице Соломянская, улице Генерала Шаповала, проспекте Валерия Лобановского, улице Большая Васильковская, частично на бульваре Леси Украинки.

Также пробки образовались на мосту имени Патона и Дарницком мосту.

На левом берегу города затруднено движение на проспекте Бажана, Броварском проспекте, проспекте Освободителей, улице Братиславская.

Фото: пробки в Киеве (скриншот карты Google Maps)

Напомним, о причинах резких перепадов температуры говорится в материале "Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир".

Отметим, из-за снежного циклона во Львовской области на прошлой неделе выпало 90 сантиметров снега.

Ранее сообщалось, что антициклон принесет в Украину сильное похолодание и ночные морозы до 27 градусов.

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