UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Приложение Kyiv Smart City перестало работать

Автор: Анастасия Рокитна

Мобильное приложение Kyiv Smart City без предупреждения перестало работать. Все сервисы перенесены в новое приложение "Киев Цифровой".

Об этом сообщает пресс-служба Kyiv Smart City.

"Для нас это стало такой же неожиданностью как и для всех киевлян. Мы так же узнали об этом из новостей", - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что они не имеют никакого отношения к разработке и реализации нового приложения "Киев Цифровой".

Теперь для того, чтобы пользоваться Kyiv Smart Card нужно скачать новое приложение "Киев Цифровой". Все поездки и QR-билеты должны быть автоматически перенесены в новую программу.

Отметим, что Kyiv Smart Card - это носитель единого электронного билета для оплаты проезда в общественном транспорте города Киева.

Напомним, Киевская городская государственная администрация перенесла полный переход на единый электронный билет в транспорте. Введение е-билета отложили с 1 января на 1 июля 2021 года.

Впрочем, киевская власть приняла решение продлить право на бесплатный проезд для льготников из других городов

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины проезд