Причин переводить Киев в "красную" зону карантина пока нет, - Ляшко

В Киеве пока нет причин вводить ограничения "красной" зоны. Пока столица соответствует показателям "оранжевой" зоны карантина.

Об этом во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает пресс-служба правительства .

"По словам Виктора Ляшко, ситуация в Киеве соответствует показателям для оранжевой зоны и пока причинам перевода столицы в красную зону нет", - сообщили в Кабмине.

Напомним, сегодня государственная комиссия ТЭБ и ЧС внесла Киев в "оранжевую" зону карантина. В столице превышен показатель госпитализаций пациентов с COVID-19.

Отметим, за вчера в Украине выявили 9 144 новых случаев коронавируса. При этом в Киеве и еще восьми областях более полутысячи заражений.

Также РБК-Украина писало, что в Украине расширили "красную" зону карантина - в нее внесли Закарпатскую область. Жесткие ограничения на Закарпатье начнут действовать с 8 марта.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в регионах и о том, какие ограничения вводят в областях - в материале РБК-Украина.