Празднование Нового года в Киеве: что нужно знать

Сегодня вся Украина встречает 2021 год. Для празднования Нового года в Киеве доступны почти 10 новогодних локаций, которые будут работать до середины января.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Всего в столице в новогоднюю ночь будут работать 7 новогодних локаций, которые соединены в праздничный маршрут:
Новогодние локации продолжат работать и после празднования Нового года, если будут соблюдать все противоэпидемические меры.
В новогоднюю ночь столичное метро будет работать на 2 часа дольше, но последний поезд отправится с каждой станции в разное время: из центра города - около 02:15. Для избежания массового скопления возможные ограничения или закрытие станций:
Наземный транспорт также будет работать на два часа дольше. Продолжат работу следующие маршруты:
С 1 января 2021 в Киеве начнут работать 15 пунктов по сбору и утилизации новогодних елок. Пункты приема будут работать бесплатно с понедельника по пятницу, с 07:00 до 22:00.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на первый день 2021 года. В большинстве областей Украины будут идти дожди.
Также РБК-Украина писало, что полиция и Национальная гвардия в новогоднюю ночь будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок.