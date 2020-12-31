ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нацгвардия и полиция перейдут на усиленный режим в новогоднюю ночь

Новина українською → Киев, Четверг 31 декабря 2020 13:38
Нацгвардия и полиция перейдут на усиленный режим в новогоднюю ночь Фото: украинская полиция (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В новогоднюю ночь полиция и Национальная гвардия перейдут на усиленный режим. Они будут обеспечивать порядок на массовых мероприятиях.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что в ночь с 31 декабря на 1 января на территории Украины пройдут 456 массовых мероприятий. Для обеспечения публичной безопасности и порядка привлекается около 23 тысяч правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"Правоохранители в усиленном режиме будут охранять общественный порядок в местах установки елок, обеспечивать безопасность дорожного движения и реагировать на заявления и сообщения граждан", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят не нарушать общественный порядок и соблюдать карантинные требования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве накануне Нового года обновлен температурный рекорд. В частности, ночь на среду, 30 декабря, оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений - температура не опускалась ниже 4,5 градусов тепла.

РБК-Украина писало, как украинцы будут встречать Новый год в условиях пандемии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество полиция Нацгвардия Новый год
NEWS
Новый год на карантине: что и как работает
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Новый год на карантине: что и как работает
DAILY
Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире