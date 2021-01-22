Из-за пожара в Харькове 23 января в Украине объявлено днем траура: что это значит

Президент Украины Владимир Зеленский объявил государственный траур из-за пожара в Харькове. В результате трагедии умерли 15 человек, как в стране проходит день траура, в материале РБК-Украина.

В дни траура, скорби, траура на радио и телевидении запрещено транслировать комедийные фильмы, юмористические, развлекательные и музыкальные передачи.

В этот день в стране приспускают национальные флаги, из эфиров радио и телевидения убирают развлекательный контент и "веселую" рекламу, а в уголке экранов телевизоров зрители видят горящую свечу.

Также в эти дни должна прекращаться трансляция рекламных роликов, содержащих элементы юмора и эротики.

Что случилось?

21 января в Харькове произошел пожар в частном доме для пожилых людей. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил пожарной безопасности.

Что может быть причиной?

В Офисе генпрокурора назвали три основные версии пожара:

поджог (занос постороннего огня);

неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами;

замыкание электросети.

Напомним, Государственное бюро расследований открыло дело в отношении сотрудников ГСЧС из-за служебной халатности.