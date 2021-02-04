Полиция возбудила два дела после столкновений под каналом "НАШ"

Полиция возбудила два уголовных дела после сегодняшних беспорядков под каналом "НАШ" в Киеве. В полиции также отреагировали на угрозы самоубийством от одного из задержанных за столкновения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители возбудили дела из-за столкновений под каналом, а также из-за инцидента, который произошел в Шевченковском управлении полиции, куда привезли задержанных. Начальник столичной полиции Андрей Крищенко пообещал жортско пресекать попытки манипулирования правоохранителями.

"Полицейские действуют исключительно в рамках действующего законодательства. Поэтому никакие попытки давления на полицию для принятия любых решений не дадут положительного результата. Поэтому подчеркиваю: все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться", - заявил Крищенко.

Уголовные дела возбудили по ст. 342 УКУ (сопротивление правоохранителю) и ст. 171 УКУ (препятствование профессиональной деятельности журналистов).

"Во время протеста под участком полиции одна из участниц напала на журналистов, повредила технику и нанесла повреждения одному из представителей прессы. Это лицо задержано", - рассказал он.

Напомним, сегодня под каналом "НАШ" в Киеве произошли столкновения между участниками протеста и правоохранителями. В результате были задержаны четверо митингующих. Они требовали закрыть телеканал.

Как писало РБК-Украина, один из задержанных в отделении полиции угрожал прыгнуть с окна, если правоохранители не выполнят его требования.