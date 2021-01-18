Похолодание в Украине продолжается: мороз до -26 и снег до 12 см

Похолодание в Украине длится 18 января. В большинстве областей сейчас падает снег, в центральных, Сумской и Одесской областях пока без осадков.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

По всей стране температура колеблется от -6 до -21, в Сумской области до -26. В некоторых регионах выпало от 2 до 12 сантиметров снега.

"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей местами заснеженное", - сообщают в "Укравтодоре".

На перевальных участках дорог выпадает небольшой снег, прирост снежного покрова за сутки 2-3 см. Температура воздуха -8-16. Состояние покрытие местами мокрое, на Вышковском перевале местами заснежено.

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Напомним, похолодание в Украине с ночными морозами продержится до середины следующей недели. Однако уже с 21 января ожидается существенное потепление.

Напомним, 17 января на западе Украины шел снег. Ночью в нескольких регионах температура воздуха опускалась до -24.