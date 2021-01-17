Снег на западе и до -24 мороза: прогноз погоды на воскресенье

Сегодня, 17 января, в трех западных областях, в Донецкой области и Крыму будет идти снег. Днем в Украине ожидаются сильные морозы до -14 градусов, а ночью в нескольких регионах температура воздуха опустится до -24.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в Крыму, Закарпатской, Львовской, Ровенской и Донецкой областях будет снежно. На остальной территории Украины ожидается переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет от -16 до -18, а ночью от -10 до -18.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от -10 до -15, а ночью от -19 до -24 градусов.

В восточных и южных регионах столбики термометров днем покажут -7 -16 градусов, а ночью их показатели будут в пределах -11 -22.

В Крыму днем и ночью температура будет -4 -6 градусов.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от -13 до -15, а ночью от -18 до -20.

Напомним, погода в Украине до конца января будет кардинально меняться. Уже сегодня, в ночь на 17 января, морозы достигали -23 градусов на востоке страны.

Как писало РБК-Украина, погода в Украине с ночными морозами продержится до середины следующей недели. Однако уже с 21 января ожидается существенное потепление.