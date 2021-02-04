Похолодание идет в Украину: синоптики назвали точную дату

Завтра в Украину придет очередное похолодание. В Сумской области температура воздуха опустится до -10.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Сегодня в Украине еще остается "плюсовая" температура, но в некоторых регионах идет дождь, например в Киеве.

Уже завтра в регионы придет похолодание, но без осадков. На западе страны днем будет -1-4, а ночью -1-8. Только в Закарпатской области будет +1+6.

На севере и в центральных областях значительно похолодает, там температура воздуха днем составит -1-7, а ночью до -10. На востоке страны днем будет +1-1, а ночью -3-5.

В южных областях еще продержится "плюсовая температура", днем будет +2+6, а ночью +2-1.

На 7 февраля передают сильные морозы, в некоторых регионах похолодает до -21. Пока неизвестно, сколько продлится холодная погода.

Напомним, в Киеве похолодает уже завтра, 5 февраля. Температура воздуха резко опустится от "плюсовой" до -9. По состоянию на сейчас в городе идет дождь.

Отметим, 4 февраля в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях будет идти мокрый снег. Всю другую территорию Украины накроют дожди. Днем температура воздуха в регионах будет колебаться от +2 до +10.