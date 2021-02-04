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В Киев возвращаются сильные морозы, уже завтра резко похолодает

Новина українською → Киев, Четверг 04 февраля 2021 10:26
В Киев возвращаются сильные морозы, уже завтра резко похолодает Фото: похолодание (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Похолодание в Киеве будет уже завтра, 5 февраля. Температура воздуха резко опустится от "плюсовой" до -9.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

В частности, сегодня в Киеве идет дождь, температура воздуха днем составляет +3+5, а ночью было +2.

В Киев возвращаются сильные морозы, уже завтра резко похолодает

Однако, уже завтра в город вернутся морозы. Синоптики передают днем -4-6, а ночью -7-9.

В Киев возвращаются сильные морозы, уже завтра резко похолодает

Напомним, сегодня в Украине ожидаются осадки в виде дождя и снега. Днем температура воздуха в регионах будет колебаться от +2 до +10.

По прогнозу синоптиков, в центре и на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий. В частности, передают шквальный ветер.

Ранее сообщалось, что в феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму до 3 градусов тепла.

После сильных морозов температура в Киеве поднялась к максимуму в истории. Температура в столице 24 января поднялась до 8,6 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд за 141 год наблюдений.

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