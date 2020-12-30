Поддержка психического здоровья населения должна быть в COVID-протоколах, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине считают, что психическое здоровье так же важно, как и физическое. В организации заявили, что Национальный план действий по охране психического здоровья сейчас важен как никогда.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, говорится в материале "На грани. Почему больные COVID-19 в Украине совершают суициды".

В ВОЗ ожидают скорейшего утверждения властями плана действий по охране психического здоровья.

"Поддержка психического здоровья должна быть интегрирована в национальные протоколы ответа на COVID-19", - заявил он.

По его словам, необходимо создание служб психического здоровья, которые будут продолжать работать и в дальнейшем: инклюзивных, основанных на потребностях общины и доступных по цене.

По его словам, ВОЗ совместно с Национальным центром общественного здоровья разработали учебный пакет для медицинских работников по аспектам психического здоровья во время пандемии COVID-19.

Напомним, Национальная академия наук дала новый прогноз относительно распространения коронавируса в стране на период новогодних праздников.

Отметим, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш надеется на то, что 2021 год станет годом исцеление для человечества и мировой экономики.