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Переселенцев освободили от туристического сбора за временное жилье

Автор: Юлия Струк

В Украине со среды, 14 октября, переселенцев освободили от уплаты туристического сбора. В силу вступил соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В законе прописано, что освобождаются от уплаты турсбора внутренне перемещенные лица, которые временно размещаются в местах проживания (ночевки), а информация об адресе таких мест указана в справке о взятии на учет переселенца как адрес фактического места их проживания/пребывания.

Ранее, а именно 23 ноября 2018 года, в статью 268 Налогового кодекса, регулирующую вопросы взыскания туристического сбора, внесли изменения.

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Согласно им, ставка сбора устанавливается по решению соответствующего сельского, поселкового, городского совета или совета объединенной территориальной общины. В этой же статье определялся перечень лиц, которые освобождаются от уплаты такого сбора, однако ВПЛ среди них не было.

Напомним, в понедельник проект закона подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина ранее, 17 сентября парламент принял данный законопроект во втором чтении, за него проголосовали 317 нардепов.

Кроме того, в конце мая вступил в силу закон о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев.

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