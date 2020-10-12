ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Переселенцев освободили от уплаты туристического сбора

Новина українською → Киев, Понедельник 12 октября 2020 19:44
Переселенцев освободили от уплаты туристического сбора Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым внутренне перемещенных лиц в Украине освобождают от уплаты туристического сбора. Документ уменьшит негативные последствия вооруженного конфликта и временной оккупации территорий для переселенцев.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон определяет право внутренне перемещенных лиц не платить туристический сбор за временное проживание в местах, указанных в справке о постановке на учет ВПО.

Также, согласно документу, не будут учитываться при исчислении налогооблагаемой базы физических лиц налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, расположенные на временно оккупированной территории объекты недвижимости, которые пока не являются объектом налогообложения.

Напомним, 17 сентября Верховная рада приняла данный законопроект во втором чтении. За документ проголосовали 317 нардепов.

Кроме того, в конце мая вступил в силу закон о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев.

Добавим, что зимой Рада отправила на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей ОРДЛО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский переселенцы туризм
NEWS
Вместо "новых лиц": эксперты рассказали, каких политиков хотят украинцы
Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна Вместо "новых лиц": эксперты рассказали, каких политиков хотят украинцы
DAILY
Спрос на своих: у кого больше шансов победить на местных выборах
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Спрос на своих: у кого больше шансов победить на местных выборах