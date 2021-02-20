Паспорта и медицина: Британия запустила проект для украинцев в Крыму

Великобритания запустила проект для поддержки украинцев, которые проживают в оккупированном Крыму. Благодаря этому проекту, они смогут посещать больницы в Херсонской области, а также получить украинские паспорта.
Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Британии Доминика Рааба, опубликованном на сайте британского правительства.
Сообщается, что в день седьмой годовщины незаконной аннексии Крыма Великобритания объявляет о финансировании нового проекта. Ожидается, что он облегчит крымчанам доступ к жизненно важным услугам.
Лондон выделяет 168 000 фунтов стерлингов (235 000 долларов) на поддержку местных властей Херсонской области. Таким образом, жители Крыма смогут посещать местные госпитали и получать украинские паспорта.
"Великобритания вместе с Украиной выступает против незаконной аннексии Крыма и продолжит поддерживать тех, на чьи жизни повлияла противоправная российская агрессия. Россия пытается скрыть свои нарушения прав человека, ограничивая доступ в Крым международным мониторинговым миссиям, но мы будем сотрудничать с ООН и другими международными партнерами, чтобы гарантированно призвать Россию к ответу", - отметил Доминик Рааб.
Кроме того, Британия призывает Россию незамедлительно освободить всех украинских политических заключенных.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина попросит ЕС ввести новые "крымские" санкции против России.
Также сообщалось, что Киев не рассматривает силовой вариант возвращения Крыма.