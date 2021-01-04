Паниотто оценил изменения в рейтингах Зеленского и "Слуги народа"

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто заявил, что рейтинги президента Украины Владимира Зеленского неплохие, а у "Слуги народа" - хуже как для партии. При этом рейтинг президента остается на том же уровне, что и во время первого тура выборов.

Об этом Паниотто рассказал в интервью РБК-Украина.

"Если сравнивать с тем, что было у других команд у власти, то у Владимира Зеленского рейтинги вообще неплохие, а в "Слуги народа" - хуже как для партии", - заявил он.

По его словам, процент доверия к Зеленскому упал очень сильно.

"Дело в том, что есть разные вопросы, которые мы ставим: это вопрос поддержки политика, вопрос доверия, вопрос одобрения или неодобрения. И вот процент доверия (к Зеленскому, - ред.) очень сильно упал. А электоральный рейтинг кардинально отличается от показателей одобрения деятельности, поддержки деятельности, доверия", - отметил социолог.

При этом он добавил, что электоральный рейтинг президента остается таким же, как было изначально, во время первого тура выборов.

"Если сравнивать с результатами второго тура, то Зеленский, действительно, упал, Порошенко повысился. И соотношение уже не 73 на 25, а примерно 60 на 30, в зависимости от погрешности опроса", - отметил Паниотто.

Напомним, Паниотто заявил, что Зеленский остается лидером электоральных симпатий из-за отсутствия альтернативы, несмотря на падение доверия к нему.

Кроме того, по данным опроса КМИС, в конце декабря 2020 года на президентских выборах больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 27%.