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В ОРДЛО заявили об односторонней передаче Украине пленных

Автор: Роман Тверденко

Так называемые "ДНР/ЛНР" решили передать Украине пленных. Этот процесс должен пройти в одностороннем порядке.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Боевики решили передать Украине некоторых пленных - среди них женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица, которые не воевали в составе украинских войск.

Последний обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками состоялся в апреле прошлого года. Тогда Украина отдала 14 человек, а получила от боевиков - 20 пленных.

Ранее сообщалось, что процесс обмена пленными заблокирован. Пророссийские боевики блокируют процесс обмена пленными, выдвигая требование, выполнить которое нет возможности. Речь идет о процессуальной очистке 9 человек, которых украинская сторона освободила в рамках прошлого обмена.

Также сообщалось, что 21 января пройдет видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы. Во время нее, среди прочего, также будут обсуждать вопрос обмена пленными.

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Новости Украины обмен пленными