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Коронакризис может привести к новой мировой войне, - штаб обороны Британии

Новина українською → Лондон, Воскресенье 08 ноября 2020 22:10
Коронакризис может привести к новой мировой войне, - штаб обороны Британии Фото: Ник Картер (wikimedia.org by Chatham House)
Автор: РБК-Украина

Вызванный пандемией COVID-19 коронакризис может привести к новой мировой войне. Это произойдет, если более мелкие конфликты выйдут из-под контроля.

Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер, передает Sky News.

По его словам, экономический кризис из-за пандемии уже спровоцировал региональные конфликты. Они слишком точно отражают те, которые привели к двум предыдущим мировым войнам.

"Я думаю, что реальный риск с учетом довольно многих региональных конфликтов, которые происходят в данный момент, заключается в том, что эскалация усилится. Я думаю, что это то, от чего мы должны остерегаться", - предупредил Картер.

Не уточняя, какие именно региональные конфликты его больше всего беспокоят, он сказал что, если их не остановить, они могут легко "привести к эскалации".

"Это означает, что возможно, будет задействовано больше людей, будет задействовано больше оружия, и прежде, чем вы сможете его сдержать, это приведет стороны к полномасштабной войне", - подчеркнул офицер.

Кроме того, Картер отметил, что к 2030 году в британской армии могут остаться 90 000 солдат и 30 000 роботов.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что пандемия пока существенно не влияет на мировую финансовую систему. Однако длительная рецессия или политические ошибки могут привести к росту уязвимости во всем мире.

Год назад президент Украины Владимир Зеленский на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что считает возможность третьей мировой войны угрозой для всей планеты.

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