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Одесса передумала бойкотировать карантин выходного дня

Автор: Дмитрий Левицкий

Власти Одессы передумали бойкотировать карантин выходного дня. Сегодня городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести предложенные правительством ограничения.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

По словам представителя горсовета, Одесса будет в "оранжевой зоне", а на выходных в городе будет действовать карантин выходного дня.

"Также напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте", - подчеркнули в горсовете.

Кроме того, городской исполком поручил полиции, Национальной гвардии и Госпродпотребслужбе проконтролировать соблюдение введенных ограничений заведениями и гражданами.

Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Отметим, во время карантина выходного дня запрещается работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос или в режиме доставки, работа ТРЦ и магазинов промышленных товаров. Останутся работать, в частности, продуктовые магазины, аптеки, АЗС и СТО.

Напомним, на прошлых выходных Одесса отказалась вводить карантин выходного дня. В городском совете не объяснили, чем был мотивирован отказ от выполнения решения Кабмина.

Добавим, в материале РБК-Украина вы можете узнать как в городах Украины прошел первый карантин выходного дня.

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