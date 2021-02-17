Обыски у крымских татар завершились: оккупанты задержали 7 человек

Так, задержаны Махамадаминов Абдулборий (Советский район), Еюпов Азамат (Белогорск), Ялкабов Тимур (Симферополь), Федоров Олег (Бахчисарай), Эрнест Ибрагимов (Бахчисарай), Сейдаметов Ленур (Симферополь), Шіхаметов Яшар (Севастопольский район).

Задержанных доставляют в здание УФСБ Крыма. Адвокаты заключили соглашение с родственниками и направляются к своим подзащитным.

В доме Абдулобория Махамадаминова следственные мероприятия прошли в быстром темпе. Сотрудники ФСБ никому не представились.

"Я накрылась одеялом. Сказала им, что хозяин дома на улице. Они все вышли. Я встала и быстро оделась. Привели мужа сюда. Я только услышала, что они ищут Сейдалиева. Они его допрашивали. Потом двое мужчин зашли, прошлись по комнате. Толком ничего не искали. Спросили только есть ли какие-нибудь книги. Мне никто не представлялся. Переоделся муж, они его забрали и увезли. Подошёл один мужчина и сказал: «Сейчас мы повезём вашего мужа в Симферополь. Зададим пару вопросов. Он ответит и вернётся, если все будет хорошо. Если нет, то мы его оставим", - рассказала жена задержанного.