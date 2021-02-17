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Ночные обыски в Крыму: уже известно о пяти задержанных

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 07:28
Ночные обыски в Крыму: уже известно о пяти задержанных Фото: обыски в Крыму (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Инна Собора

С четырех часов утра в Крыму проходят новые массовые обыски в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе Крыма. На данный момент известно о пяти задержанных крымских татарах.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Так, среди задержанных Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Эюпов, Шихаметов Яшар и Абдулборий Махамадаминов. В их дома пришли с обысками сотрудники ФСБ РФ.

Кроме того, следственные действия продолжаются в домах Эрнеста Ибрагимова и Олега Федорова.

В ФСБ Крыма заявили, что обыск проводят рамках уголовного дела. Родственникам на местах проведения следственных мероприятий следователи ФСБ заявили, что задержанным вменяют статью 205.5 УК РФ.

Среди задержанных есть активисты "Крымской солидарности" и проекта для детей политзаключенных "Крымское детство". Азамат Эюпов – участник протестной акции крымских татар на Красной площади в Москве в июле 2019 года.

Напомним, в оккупированном Крыму в ночь на 17 февраля Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пришла с обысками в дома крымских татар.

Ранее в ходе обысков в Крыму было задержано 6 крымских татар.

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