Новое похолодание накроет Украину уже на следующей неделе

В Украине похолодает со следующего понедельника, в западных регионах будут снегопады. На запад придет новое похолодание.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Хотя на выходные будет тепло, пройдут небольшие дожди, а на западе мокрый снег.

В воскресенье в Карпатах будет ливень и мокрый снег, а с понедельника - снегопад и понижение температуры. Синоптики прогнозируют метели и гололедицу. В западных и южных областях 25 января местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью от +4 до -3; днем +1+7 тепла, завтра в южной и западной части +7+12.

Напомним, глава Укргидрометцентра предупреждал, что с понедельника по вторник в западных областях сильно похолодает. Там будут интенсивный снегопад, метели и сильный ветер.

Сегодня утром РБК-Украина писало, что пришло потепление во все регионы. В южных, центральных и северных областях туман.

После потепления погода в Украине принесет новую порцию снегопадов уже в ближайшие дни. После чего снова ударят морозы - очередного похолодания следует ожидать уже в конце января.