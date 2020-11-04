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Новая зона карантина пока не предвидится, - Ляшко

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине пока не планируют создавать новую зону карантина. Однако изменятся правила для административных единиц, которые попадут в "красную зону" карантина.

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Об этом в эфире "Радио НВ" заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как пояснил санврач, сейчас админединицы "красной зоны" могут просить Государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вводить только некоторые ограничения из утвержденного правительством перечня.

"Теперь мы предлагаем следующее: когда мы пересекли показатель 320 случаев на 100 тысяч населения - это "красный" уровень. Но если в области показатель тестов из 100 протестированных составляет более 20 положительных, то в этой области применяется весь перечень ограничений. И к нему попадает уже и общественный транспорт", - рассказал он.

Напомним, сегодня в комментарии РБК-Украина глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что в Украине обсуждают возможность создания новой "черной" зоны карантина, где будут вводить кратковременные локдауны.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал условие введения в Украине общенационального локдауна.

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