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В оккупированном Крыму ночью начались обыски в домах крымских татар

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 05:13
В оккупированном Крыму ночью начались обыски в домах крымских татар Фото: обыски в Крыму (facebook.com/anton.naumliuk)
Автор: Инна Собора

В оккупированном Крыму в ночь на 17 февраля Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пришла с обысками в дома крымских татар. Сейчас известно о минимум пяти обысках.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

По его информации, обыски начались в 4 утра и пока продолжаются.

"Сейчас известно о 5 обысков в Бахчисарае 2 обыска, по одному - в городах Симферополе и Белогорске, еще один обыск проходит в селе Заветное Советского района", - написал Чубаров.

Ранее в Крыму прошли обыски у крымских татар в Красногвардейском, Симферопольском, Бахчисарайском районах, а также в Алуште.

Как стало известно РБК-Украина, в ходе обысков было задержано 6 крымских татар.

Напомним, ранее Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговоры трем фигурантам по "делу Хизб ут-Тахрир" - 12,13 и 17 лет тюрьмы соответственно. Данная организация в России считается экстремистской.

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