Украинские школьники получат по 120 тысяч гривен за ВНО, но есть условие

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой стипендии для учеников за хорошие результаты ВНО. Всего будет 250 стипендий на год.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

По его словам, для каждого региона будет по 10 стипендий.

"Ежегодно будет определяться топ-10 лучших учеников по результатам ВНО. Каждый из них будет получать стипендию 10 тысяч гривен ежемесячно. То есть каждый будет получать 120 тысяч в год. Но при условии, что ребенок выбирает и учится в украинском вузе", - отметил он.

Также, по словам Зеленского, предусмотрены премии для победителей всеукраинских ученических олимпиад в виде разовой выплаты в размере 20 тысяч гривен каждому и победителям международных олимпиад - по 100 тысяч гривен.

"Отдельно добавлю: ежемесячные стипендии от президента победители всеукраинских и международных олимпиад также получают, это уже действует", - заявил он.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ "О стипендиях, премиях и грантах президента Украины в сфере образования".

Ранее сообщалось, что в Украине хотят ввести стипендии студентам, сдавшим ВНО на 200 баллов.

Отметим, с 1 февраля в стране стартует регистрация на внешнее независимое оценивание в 2021 году. Она продлится до 5 марта.