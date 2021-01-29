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Украинские школьники получат по 120 тысяч гривен за ВНО, но есть условие

Новина українською → Киев, Пятница 29 января 2021 09:43
Украинские школьники получат по 120 тысяч гривен за ВНО, но есть условие Фото: студенты (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой стипендии для учеников за хорошие результаты ВНО. Всего будет 250 стипендий на год.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

По его словам, для каждого региона будет по 10 стипендий.

"Ежегодно будет определяться топ-10 лучших учеников по результатам ВНО. Каждый из них будет получать стипендию 10 тысяч гривен ежемесячно. То есть каждый будет получать 120 тысяч в год. Но при условии, что ребенок выбирает и учится в украинском вузе", - отметил он.

Также, по словам Зеленского, предусмотрены премии для победителей всеукраинских ученических олимпиад в виде разовой выплаты в размере 20 тысяч гривен каждому и победителям международных олимпиад - по 100 тысяч гривен.

"Отдельно добавлю: ежемесячные стипендии от президента победители всеукраинских и международных олимпиад также получают, это уже действует", - заявил он.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ "О стипендиях, премиях и грантах президента Украины в сфере образования".

Ранее сообщалось, что в Украине хотят ввести стипендии студентам, сдавшим ВНО на 200 баллов.

Отметим, с 1 февраля в стране стартует регистрация на внешнее независимое оценивание в 2021 году. Она продлится до 5 марта.

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