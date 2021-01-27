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Непогода в Украине: областям посоветовали готовиться к дистанционке

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство образования и науки Украины из-за приближения непогоды рекомендовало семи областям страны подготовиться к переходу на дистанционное обучение. Речь идет об Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской области.

Об этом говорится на сайте МОН.

Письмо с рекомендациями срочно направили в области, где ожидается осложнение погодных условий.

Кроме того, областям рекомендовали принять дополнительные меры для предотвращения переохлаждения преподавателей, учеников и студентов в период непогоды.

В МОН также напомнили о существовании платформы "Всеукраинская школа онлайн" для дистанционного обучения.

Напомним, синоптики предупредили о приближении непогоды. В ряде областей страны ожидаются снегопады, метели и гололедица.

Кроме того, из-за непогоды украинских водителей призвали воздержаться от несрочных поездок в ближайшие двое суток.

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