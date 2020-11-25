В Нацполиции объяснили, кто может не пристегиваться в автомобиле
Национальная полиция Украины объяснила новые правила дорожного движения. Правоохранители объяснили, кто может не пристегиваться ремнями безопасности.
Об этом заявил на брифинге первый заместитель главы департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошинский.
В частности, могут не пристегиваться лица, которые обучают вождению, таксисты и пассажиры такси.
"Сейчас имеют право не пристегиваться ремнями безопасности водители и пассажиры с инвалидностью, а также водители и пассажиры специальных и оперативных транспортных средств", - отметил он.
Напомним, в Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Они касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.
Отметим, в Украине система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения начала распознавать автомобили на иностранной регистрации.
Ранее сообщалось, что в полицейских машинах установят приборы фиксации скорости движения.