Мокрый снег и заморозки: в Украине существенно похолодает

В Украине завтра будут дожди, а в Карпатах - мокрый снег. Температура воздуха в горах опустится до 0.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидрометцентра".

В Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Киевской, Полтавской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью +3+8, в Карпатах 0+3 тепла; днем +8+14.

В среду и четверг в западных областях днем будут дожди. Температура ночью +1+7 тепла, днем +6+11, в южных и восточных областях до +15.

Ночью и утром в Украине местами туманы.

Напомним, в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре.

Как сообщало РБК-Украина, метеорологическая осень в 2020 году пришла в Киев только на Покров. Среднесуточная температура воздуха в Киеве 15 октября снизилась ниже 15 градусов тепла до 12,3 градусов. Таким образом, метеорологическая осень пришла Киев позже всего истории. К этому позже она приходила в столицу 7 октября 1999 года.