Пол-Украины накроет ливень: синоптики назвали дату
Фото: пол-Украины накроет ливень (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украину накроет ливень, ухудшение погоды ожидается в семи областях. Сильные дожди вернутся 2 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Ливень накроет области Украины 2 ноября.
Во вторник ожидается сухая и теплая погода только в западных, северных и частично центральных областях.
Днем на западе будет +8+11, а ночью 0+3. На севере страны прогнозируют днем +7+9, а ночью +2+4. В центральных областях днем будет +8+10, а ночью +3+6.
Дожди будут в восточных, южных областях. В частности, ливень будет в таких областях:
- Харьковской,
- Луганской,
- Донецкой,
- Полтавской,
- Днепропетровской,
- Запорожской,
- Херсонской.
На востоке днем ожидается +9+13, а ночью +4+8. На юге днем +11+15, а ночью +5+9.
Напомним, УкрГидрометцентр дал прогноз погоды на ноябрь.
Кроме того, синоптики рассказали, какой сегодня будет погода.