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Пол-Украины накроет ливень: синоптики назвали дату

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 09:14
Пол-Украины накроет ливень: синоптики назвали дату Фото: пол-Украины накроет ливень (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украину накроет ливень, ухудшение погоды ожидается в семи областях. Сильные дожди вернутся 2 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Пол-Украины накроет ливень: синоптики назвали дату

Ливень накроет области Украины 2 ноября.

Во вторник ожидается сухая и теплая погода только в западных, северных и частично центральных областях.

Днем на западе будет +8+11, а ночью 0+3. На севере страны прогнозируют днем +7+9, а ночью +2+4. В центральных областях днем будет +8+10, а ночью +3+6.

Дожди будут в восточных, южных областях. В частности, ливень будет в таких областях:

  • Харьковской,
  • Луганской,
  • Донецкой,
  • Полтавской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожской,
  • Херсонской.

На востоке днем ожидается +9+13, а ночью +4+8. На юге днем +11+15, а ночью +5+9.

Напомним, УкрГидрометцентр дал прогноз погоды на ноябрь.

Кроме того, синоптики рассказали, какой сегодня будет погода.

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