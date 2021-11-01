Пол-Украины накроет ливень: синоптики назвали дату

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Ливень накроет области Украины 2 ноября.

Во вторник ожидается сухая и теплая погода только в западных, северных и частично центральных областях.

Днем на западе будет +8+11, а ночью 0+3. На севере страны прогнозируют днем +7+9, а ночью +2+4. В центральных областях днем будет +8+10, а ночью +3+6.

Дожди будут в восточных, южных областях. В частности, ливень будет в таких областях:

Харьковской,

Луганской,

Донецкой,

Полтавской,

Днепропетровской,

Запорожской,

Херсонской.

На востоке днем ожидается +9+13, а ночью +4+8. На юге днем +11+15, а ночью +5+9.