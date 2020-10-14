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В Минздраве назвали предварительную стоимость вакцины от COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

После появления вакцины от коронавируса в Украине, она будет стоить около 40 долларов за дозу. Однако конечная цена на вакцину от COVID-19 по состоянию на сегодня еще не сформирована.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам предоставляли компании-производители вакцин, которые проводят третью фазу (клинических испытаний - ред.), предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов", - рассказал он.

Как уточнил Степанов, это приблизительная цена, которую назвали две компании из Китая и Соединенных Штатов Америки.

"Это примерная цена, так они определяют, исходя из своих затрат. Но они не исключают, что эта цена будет снижена в конечном случае и существенно снижена", - добавил глава Минздрава.

Напомним, в Минздраве назвали основные пути получения вакцины от COVID-19 Украиной. Вакцину от коронавируса смогут получить 8 миллионов украинцев.

Кроме того, в Минздраве не исключали возможности закупки российской вакцины от коронавируса, но при одном условии.

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