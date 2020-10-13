В Минздраве не исключили возможность покупки российской вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что вакцину могут закупить только в том случае, что она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом Степанов заявил в эфире канала NewsOne.

"У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в Министерстве охраны здоровья нет". - заявил он.

Министр также добавил, что в случае подтверждения, что вакцина прошла всех стадий испытаний и доказательства безопасности, то в Минздраве будут говорить о закупке любой вакцины, а не только российской.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин допустил возможность поставок вакцины от коронавируса в Украину, если украинское правительство захочет вести переговоры.

Кроме того, в начале августа в России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса. Также в РФ начали подготовку к регистрации второй вакцины от COVID-19.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока рано говорить о том, что российскую вакцину от коронавируса можно использовать по всему миру. Позже в ВОЗ начали переговоры с РФ о вакцине.