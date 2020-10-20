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Минздрав планирует сократить сроки осуществления тестирования на COVID-19

Новина українською → Киев, Вторник 20 октября 2020 09:49
Минздрав планирует сократить сроки осуществления тестирования на COVID-19 Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения планирует за счет частных лабораторий сократить срок осуществления тестирования на коронавирус. На привлечение частных лабораторий уже выделено 100 миллионов гривен.

Об этом, отвечая на брифинге на вопрос РБК-Украина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам материалы из городов, где есть проблемы с тестированием, будут отправляться в другие регионы, где таких проблем нет.

"Мы будем иметь соответствующие договоры с частными лабораториями, и отправлять туда (материалы - ред.) на сам процесс тестирования, которые находятся в лабораториях. Таким образом, мы максимально разгрузим наши лабораторные центры и максимально уменьшим количество дней, которые иногда ждут наши граждане на результат тестирования", - сказал Степанов.

Министр отметил, что сейчас проблемы с тестированием наблюдаются в Киеве, Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях. При этом есть регионы, такие как Закарпатская и Кировоградская области, где лаборатории обрабатываются все тестирования.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 5469 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Полтавской областях. При этом за сутки в стране зафиксировали новый антирекорд по летальным случаям - умерли 113 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине по состоянию на 19 октября не осталось ни одного региона, который готов к ослаблению карантина.

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