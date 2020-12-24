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Минздрав ожидает роста заболеваемости COVID из-за новогодних праздников

Автор: Марианна Присяжнюк

Министерство здравоохранения ожидает рост заболеваемости коронавирусной болезнью в ближайшее время. Возможный рост связывают с новогодними праздниками.

Об этом в интервью журналистам заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр отметил, что к повышению риска инфицирования приводит большое скопление людей, которое наблюдается в период праздников.

"Мы ожидаем рост количества больных, от вещей, которые связаны с празднованием Нового года. Открытие елок, какое количество людей придерживается установленных правил - все это приведет к росту числа больных в ближайшей перспективе. Мы говорим о ярмарках, мероприятиях, которые связаны с Новым годом", - сказал Степанов.

Напомним, Кабинет министров разрешил ресторанам и кафе работать всю новогоднюю ночь.

Отметим, согласно прогнозу Национальной академии наук, в стране в следующие две недели ежедневно будут фиксировать около 9 тысяч новых случаев коронавируса.

Отметим, в Украине за сутки выявили 11 490 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились уже более миллиона человек.

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