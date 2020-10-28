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Мэр Борисполя умер от коронавируса

Новина українською → Борисполь, Среда 28 октября 2020 13:43
Мэр Борисполя умер от коронавируса Фото: Анатолий Федорчук (news 24tv ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавируса. Он лидировал на местных выборах.

Об этом сообщил пресс-секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, передает "ТСН".

Накануне о заболевании Анатолия Федорчука COVID-19 сообщали в партии "Наш край", от которой он баллотировался на должность мэра Борисполя.

Офіційна інформація! Міський голова Федорчук Анатолій Соловйович на даний час хворий на COVID-19 та перебуває на стаціонарному лікуванні. Переконливо просимо політичних опонентів не спекулювати на цій темі.

Posted by НАШ КРАЙ - Бориспіль on Friday, October 23, 2020

По информации местных СМИ, Федорчук заразился коронавирусом еще около трех недель назад. Он был госпитализирован в Переяславскую больницу. 28 октября у него остановилось сердце. Он нуждался в кислородной терапии.

Около 13:30 на странице партии "Наш край" появилась информация, что Федорчук побеждает на выборах мэра Борисполя.

Анатолий Федорчук находился в должности мэра Борисполя с 2006 года. Ему было 60 лет.

Напомним, в Украине за сутки подтвердили 7474 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений выявили в Киеве, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Черновицкой областях.

При этом за сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд по летальным случаям от COVID-19 - умерли 165 человек.

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