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Мер Борисполя помер від коронавірсу

Новость на русском → Бориспіль, Середа 28 жовтня 2020 13:43
Мер Борисполя помер від коронавірсу Фото: Анатолій Федорчук (news 24tv ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавируса. Він лідирував на місцевих виборах.

Про це повідомив прес-секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, передає "ТСН".

Напередодні про захворювання Анатолія Федорчука COVID-19 повідомляли в партії "Наш край", від якої він балотувався на посаду мера Борисполя.

Офіційна інформація! Міський голова Федорчук Анатолій Соловйович на даний час хворий на COVID-19 та перебуває на стаціонарному лікуванні. Переконливо просимо політичних опонентів не спекулювати на цій темі.

Posted by НАШ КРАЙ - Бориспіль on Friday, October 23, 2020

За інформацією місцевих ЗМІ, Федорчук заразився коронавірусів ще близько трьох тижнів тому. Він був госпіталізований в Переяславську лікарню. 28 жовтня біля нього зупинилося серце. Він потребував кисневої терапії.

Близько 13:30 на сторінці партії "Наш край" з'явилася інформація, що Федорчук перемагає на виборах мера Борисполя. Пізніше в партії підтвердили смерть Федорчука, і видалили пост про його перемогу у виборах.

Пішов із життя Анатолій Федорчук, багаторічний міський голова Борисполя, світла та мудра людина Він був достойним...

Posted by НАШ КРАЙ on Wednesday, October 28, 2020

Анатолій Федорчук перебував на посаді мера Борисполя з 2006 року. Йому було 60 років.

Нагадаємо, в Україні за добу підтвердили 7474 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень виявили в Києві, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській та Чернівецькій областях.

При цьому за добу в Україні зафіксували новий антирекорд по летальних випадків від COVID-19 - померли 165 осіб.

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