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В Украине впервые более 160 смертей от коронавируса

Новина українською → Киев, Среда 28 октября 2020 08:58
В Украине впервые более 160 смертей от коронавируса Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки умерли от коронавируса 165 человек. Больше всего смертей во Львовской области.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

За вчера во Львовской области умерли 18 человек, в Киеве - 15, в Одесской области - 13, в Днепропетровской области - 12, в Харьковской области - 11.

С начала пандемии коронавируса в Украине подтвердили 6755 смертельных случаев. Также за все время пандемии выздоровели 148 642 человек (+3306).

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 7474 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Черновицкой областях.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве ожидают рост заболеваемости коронавирусом в ближайшее время, однако это не будет связано с проведением местных выборов.

Ранее издание писало, что Минздрав разработал четыре уровня опасности из-за коронавируса. При этом в Украине готовятся к худшему сценарию, который предполагает более 20 тысяч заболеваний в сутки.

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