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Медицинский геноцид в ОРДЛО: смертность от COVID выше, чем где-либо в мире

Автор: РБК-Украина

Смертность от COVID на оккупированном Донбассе выше, чем где-либо в мире. Ситуацию можно назвать медицинским геноцидом.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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По его словам, украинская сторона собирает все данные о ситуации с COVID в ОРДЛО.

"Но даже по той статистике, которую я могу дать, она обнародована самими оккупационными администрациями, видно следующее. Уровень летальности от COVID в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире", - отметил Резников.

Он также привел данные оккупационных администраций Донецка и Луганска. В частности, в неподконтрольной части Донецкой области смертность от COVID составляет 8,6%. Это в четыре раза выше, чем на свободной территории Донецкой области и в среднем по Украине.

"В ноябре-декабре летальность вообще была 11%, то есть каждый девятый умирал от этого заболевания", - сказал вице-премьер.

На оккупированной части Луганской области летальность 8,7%. При этом у людей нет возможности получить медицинскую помощь, проводится недостаточно тестирований, а также оккупанты блокируют КПВВ.

"Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящий захват заложников, без преувеличения", - добавил Резников.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина будет вакцинировать от COVID жителей ОРДЛО. Также стало известно, когда начнется такая вакцинация.

Кроме того, сообщалось, что украинская сторона будет использовать вакцинацию от COVID на оккупированном Донбассе как доказательства контроля со стороны России.

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