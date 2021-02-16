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Ляшко из-за ситуации с COVID срочно выехал в Ивано-Франковскую область

Автор: РБК-Украина

Главный санитарный врач Виктор Ляшко срочно выехал в Ивано-Франковскую область. Причина - ситуация с COVID и переполненные больницы.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по результатам селекторного совещания.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этой области на сегодня чрезвычайно высокий уровень заболеваемости, а во многих городах заполнены более 90% койко-мест в больницах.

"В Ивано-Франковской области - один из крупнейших уровней заболеваемости на 100 000 населения и второй наибольший уровень по количеству занятых коек - в среднем 73%. За минувшие сутки заболел 621 человек. При этом в области 9 339 активных больных, больше, чем в городе Киеве", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что сегодня пройдет заседание местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. В область срочно выехал Виктор Ляшко.

"Надо тщательно разобраться в ситуации, поскольку из-за снега доставка пациентов скорыми в другие области, где есть свободные места, особенно затруднено, надо рассмотреть вариант развертывания дополнительных кроватей в области", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее начальник управления здравоохранения городского совета Ивано-Франковска Мария Бойко заявила, что в центральной городской больнице пациенты лежат уже в коридорах.

Также сообщалось, что динамика заболеваемости в Ивано-Франковской области похожа на ту, которая была в Черновицкой в начале пандемии.

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Новости Украины Ивано-Франковская областьВиктор ЛяшкоКоронавирус
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