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В Украине не будут отменять жесткий карантин, несмотря на спад COVID-19

Новина українською → Киев, Понедельник 28 декабря 2020 10:15
В Украине не будут отменять жесткий карантин, несмотря на спад COVID-19 Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения не будет инициировать отмену жесткого карантина в Украине, несмотря на снижение заболеваемости на COVID-19. Жесткий карантин запланирован в стране в период с 8 по 24 января.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, жесткий карантин необходим, чтобы максимально снизить нагрузку на медицинскую систему страны к концу января. В этот период в Украине ожидается рост заболеваемости гриппом.

"Больные гриппом имеют в основном такие же осложнения, как и больные COVID-19. Для нас очень важно подойти к увеличению числа больных гриппом с максимально сниженной нагрузкой на медицинскую систему. Поэтому в проведение жесткого карантина с 8 по 24 января мы не собираемся вносить изменения", - сказал Степанов.

Напомним, В Украине с 8 по 24 января ужесточат карантин. В этот период будет запрещена полноценная работа кафе и ресторанов, торговых центров, деятельность театров, кинотеатров и прочих развлекательных заведений.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали минимальный показатель новых случаев COVID-19 с начала октября - заразились 4 385 человек.

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