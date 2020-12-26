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Ляшко: более 70% выделенных под COVID коек обеспечены кислородом

Автор: РБК-Украина

На сегодня в рамках борьбы с коронавирусом в Украине более 70% койко-мест в больницах обеспечены кислородом. Он нужен для пациентов с дыхательной недостаточностью.

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"На сегодня более 70% от всех коек, выделенных под ковид, обеспечены кислородом. Сейчас 55-60% госпитализированных нуждаются в лечении кислородом", - отметил он.

Ляшко уточнил, что в количественном выражении в больницах перепрофилированы 64 349 коек для помощи пациентам с COVID-19. Из них 44 436 коек обеспечены кислородом.

Кроме того, 29 487 коек с подведенным кислородом на сегодня свободны.

Напомним, ранее РБК-Украина в материале "Нужен как воздух. Почему в больницах не хватает кислорода для больных COVID-19" писало, что если количество пораженных участков в легких пациента превышает компенсаторные возможности непораженных участков, то у него начинается одышка. В таком случае необходимо лечение в комплексе с кислородом.

Отметим, еще на прошлой неделе менее 60% койко-мест были обеспечены кислородом.

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Новости Украины больницаВиктор ЛяшкоКоронавирус