Во Львовской области выпал почти 1 метр снега, в других регионах ситуация не лучше

Сильные снегопады в Украине продлятся до вечера субботы. Тем временем, во Львовской области выпало 90 сантиметров снега.
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".
По состоянию на утро, снегопады усилились практически по всей территории Украины с интенсивным накоплением снега в западных, северных, центральных областях.
С начала действия циклона больше всего снега выпало во Львовской (до 90 см), Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях (15-20см).
Дождь в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях при температуре 0+9.
Температура воздуха в центральных, северных и западных областях -3-10, на юго-востоке +5+7.
Состояние покрытия на дорогах государственного значения в областях, где последние сутки выпадал снег местами заснеженное, в остальных областях - мокрое.
На всех перевальных участках дорог небольшой снег. Покрытие дорог местами заснеженное. Температура воздуха -9-18.
Напомним, с 12 февраля в Украине резко похолодает. В ночное время столбик термометра опустится ниже 10 градусов мороза на западе и севере страны, а 13 февраля морозы придут также в центральные, южные и восточные регионы.
Ранее сообщалось, что антициклон принесет в Украину сильное похолодание и ночные морозы до 27 градусов.