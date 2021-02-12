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Во Львовской области выпал почти 1 метр снега, в других регионах ситуация не лучше

Автор: Анастасия Рокитна

Сильные снегопады в Украине продлятся до вечера субботы. Тем временем, во Львовской области выпало 90 сантиметров снега.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

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По состоянию на утро, снегопады усилились практически по всей территории Украины с интенсивным накоплением снега в западных, северных, центральных областях.

С начала действия циклона больше всего снега выпало во Львовской (до 90 см), Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях (15-20см).

Дождь в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях при температуре 0+9.

Температура воздуха в центральных, северных и западных областях -3-10, на юго-востоке +5+7.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в областях, где последние сутки выпадал снег местами заснеженное, в остальных областях - мокрое.

На всех перевальных участках дорог небольшой снег. Покрытие дорог местами заснеженное. Температура воздуха -9-18.

Напомним, с 12 февраля в Украине резко похолодает. В ночное время столбик термометра опустится ниже 10 градусов мороза на западе и севере страны, а 13 февраля морозы придут также в центральные, южные и восточные регионы.

Ранее сообщалось, что антициклон принесет в Украину сильное похолодание и ночные морозы до 27 градусов.

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