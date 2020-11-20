UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Лондонский аэропорт "Хитроу" начнет принимать рейсы из Киева

Автор: Дмитрий Левицкий

Лондонский аэропорт "Хитроу" согласился принимать авиарейсы из Киева. Первые рейсы в аэропорт "Хитроу" начнутся уже в следующем месяце.

Об этом сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

По словам посла, сегодня завершились переговоры между Украиной и администрацией крупнейшего британского аэропорта.

"Наконец-то украинцы будут летать из Киева в главные воздушные ворота Великобритании - лондонский аэропорт "Хитроу". Лучшие условия для пассажиров, более быстрые пересадки, удобное транспортное сообщение, более тесные связи между народами - все это новые стратегические отношения между Украиной и Великобританией в действии", - написал Пристайко.

Напомним, в конце октября Украина инициировала упрощение визового режима с Британией. Для обсуждения этого вопроса в Украину должны прибыть британские специалисты.

Кроме того, в январе президент Украины Владимир Зеленский выдал указ об отмене виз для британцев.

Отметим, что Британия находится в "красной зоне" по уровню заболеваемости коронавирусом. При возвращении в Украину из Британии гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на коронавирус.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевЛондонХитроуавиасообщение