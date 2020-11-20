Украина обновила список стран "красной" зоны
Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. Сейчас самая плохая эпидемиологическая ситуация в 39 странах.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В "красной" зоне остаются следующие страны: США, Британия, Франция, Болгария, Швейцария, Испания, Румыния, Бельгия, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие.
В "зеленой зоне": Германия, Молдова, Эстония, Канада, Аргентина, Бразилия, Беларусь, Турция, Япония, Норвегия и другие.
Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия изменила условия пересечения границы для украинцев.
Ранее также стало известно, что Беларусь закрыла границу для граждан Украины.
Как писало РБК-Украина, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 575 человек. Больше всего случаев в Киеве.