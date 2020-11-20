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Украина обновила список стран "красной" зоны

Новина українською → Киев, Пятница 20 ноября 2020 13:51
Украина обновила список стран "красной" зоны Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. Сейчас самая плохая эпидемиологическая ситуация в 39 странах.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В "красной" зоне остаются следующие страны: США, Британия, Франция, Болгария, Швейцария, Испания, Румыния, Бельгия, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие.

Украина обновила список стран &quot;красной&quot; зоны

В "зеленой зоне": Германия, Молдова, Эстония, Канада, Аргентина, Бразилия, Беларусь, Турция, Япония, Норвегия и другие.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия изменила условия пересечения границы для украинцев.

Ранее также стало известно, что Беларусь закрыла границу для граждан Украины.

Как писало РБК-Украина, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 575 человек. Больше всего случаев в Киеве.

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