Локдауна весной не ожидается, - Степанов

Введение жестких карантинных ограничений весной в Украине не ожидается. Для этого был введен локдаун с 8 по 24 января.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, выбирали даты именно с 8 по 24 января, исходя из наименьшей активности в экономике.

"Это было для того, чтобы потом, уже к апрелю-маю мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрывается работа спортзалов... целые сектора экономики", - сказал Степанов.

По словам министра, стратегия министерства заключалась в том, что сейчас страна возвращается к режиму, который был до 8 января.

"Затем, в течение 7-10 дней мы смотрим как меняется ситуация по регионам и (планируем – ред.) перейти к адаптивному карантину", - добавил он.

Ранее Степанов сообщил, что благодаря двухнедельным карантинным ограничениям и их соблюдению удалось снизить показатель госпитализированных с коронавирусом в сравнении с началом декабря 2020 года.

С 25 января карантин в Украине будет смягчен. После завершения локдауна по всей стране начнут действовать ограничения "оранжевой" зоны. Какие запреты отменяются с понедельника, новые правила карантина и список ограничений - в материале РБК-Украина.