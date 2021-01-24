Локдауну навесні не очікується, - Степанов

Введення жорстких карантинних обмежень навесні в Україні не очікується. Для цього був запроваджений локдаун з 8 по 24 січня.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, вибирали дати саме з 8 по 24 січня, виходячи з найменшої активності в економіці.

"Це було для того, щоб потім, вже до квітня-травня ми були в змозі пройти без введення жорстких обмежень, коли закривається робота спортзалів... цілі сектори економіки", - сказав Степанов.

За словами міністра, стратегія міністерства полягала в тому, що зараз країна повертається до режиму, який був до 8 січня.

"Потім, протягом 7-10 днів ми дивимося як змінюється ситуація по регіонах і (плануємо ред.) перейти до адаптивного карантину", - додав він.

Раніше Степанов повідомив, що завдяки двотижневим карантинним обмеженням та їх дотриманню вдалося знизити показник госпіталізованих з коронавірусом в порівнянні з початком грудня 2020 року.

З 25 січня карантин в Україні буде пом'якшено. Після завершення локдауна по всій країні почнуть діяти обмеження "помаранчевої" зони. Які заборони скасовуються з понеділка, нові правила карантину і список обмежень - у матеріалі РБК-Україна.