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"Разгрузили медицинскую систему": Степанов оценил эффект жесткого карантина

Новина українською → Киев, Воскресенье 24 января 2021 19:25
"Разгрузили медицинскую систему": Степанов оценил эффект жесткого карантина Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил о выходе из жесткого карантина 25 января. И подчеркнул, что ужесточенные меры были эффективными.

Об этом глава Минздрава рассказал в Facebook.

Он отметил, что благодаря мерам и их соблюдению удалось снизить показатель госпитализированных с коронавирусом в сравнении с началом декабря 2020 года.

"Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек", - написал Степанов.

Утром сообщалось, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 3915 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 117 детей и 111 медработник.

Уже завтра, 25 января карантин в Украине будет смягчен. После завершения локдауна по всей стране начнут действовать ограничения "оранжевой" зоны. Какие запреты отменяются с понедельника, новые правила карантина и список ограничений - в материале РБК-Украина.

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