Локдаун в Украине могут ввести на новогодние праздники: что известно

Власть рассматривает несколько возможных вариантов локдауна. Один из них предполагает ужесточение карантина на новогодние праздники.
Об этом сообщили несколько информированных источников РБК-Украина.
"Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", – заявил в Facebook народный депутат Александр Дубинский ("Слуга народа").
Собеседник издания в Офисе президента отметил, что это только "один из вариантов".
"Каждый день вносятся коррективы. Нет единого обязательного дня ввода тотального локдауна", – сказал он.
В то же время источник в правительстве добавил, что решение по локдауну еще не принято.
"Дат никаких нет. И формат "локдауна" тоже под вопросом", – уточнил собеседник.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что правительство рассматривает вариант "интеллектуального локдауна" в Украине. Он позволит не вводить те же жесткие ограничения, что и весной, по всей стране.
Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине точно не будет локдауна со следующей недели. Перечень ограничений при жестком карантине еще разрабатывается.